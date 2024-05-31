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İsmail Şapçı: "Gıda İhtisas OSB kurmaya zaman var"

Keşan TSO Başkanı Şapçı, Gıda OSB için; “Türkiye şartlarında Gıda İhtisas OSB kurmaya biraz daha zaman olduğuna karar verdik” dedi

EKONOMİ 31.05.2024, 15:19
İsmail Şapçı: "Gıda İhtisas OSB kurmaya zaman var"

Keşan TSO Başkanı Şapçı, Gıda OSB için; “Türkiye şartlarında Gıda İhtisas OSB kurmaya biraz daha zaman olduğuna karar verdik” dedi.KEŞAN POSTASI / EDİRNE (İGFA) - Yıllardır Keşan gündeminde olan ancak faaliyete girmeyen Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi, ‘Karma OSB’ye dönüştürüldü. Keşan’da siyasi malzeme olarak da sık sık kullanılan ve “5000 kişiye iş” sözü verilen Keşan Gıda İhtisas OSB’nin Karma OSB’ye olacağını, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı açıkladı.

Geçtiğimiz gün Keşan FM’de Gazeteci Orçun Oğuz’un sunduğu radyo programına konuk olan İsmail Şapçı; “Şu an İpsala ve Keşan’da olmak üzere iki adet OSB çalışması sürüyor. Keşan TSO olarak ikisine de kurucu ortağız. İpsala’nın altyapısı tamamlanmak üzere, Keşan OSB’nin de hafriyatı ve yolları yüzde 90’a gelmiş durumda. Önümüzdeki yılın Ocak ayına doğru tamamlanması bekleniyor” dedi.

“GIDA İHTİSAS OSB DEĞİL, KARMA OSB OLACAK”

Şapçı programda yaptığı açıklamada, Keşan OSB’nin Gıda İhtisas OSB olarak başladığını, sonrasında da bu şekilde devam ettiğini, ancak Türkiye şartlarında Gıda İhtisas OSB kurmaya biraz daha zaman olduğuna karar verdiklerini söyleyerek, “Bakanlığımıza başvurduk, Keşan’ın da İpsala gibi karmaya geçmesi için ön onaylarımızı aldık. Kısa zamanda da bunun Keşan Karma Organize Sanayi Bölgesi olacağını duyurmak istiyorum” dedi.

Şimdiden OSB için başvuruların başladığını, karma olması halinde daha da fazla başvuru beklediklerini söyleyen Şapçı, şöyle devam etti: “Çünkü Keşan, güney Edirne’de yer alıyor, çevresi inanılmaz tarım alanlarından, üretim alanlarından, malzemelerin temin edilebileceği alanlardan oluşuyor. Bu yüzden de buraları bilen kişilerin bölgemize inanılmaz bir talebi var. İstanbul artık sanayiden uzaklaşıyor. Trakya’da da neredeyse son iki OSB İpsala ve Keşan’da olacak. Bu yüzden inanılmaz bir talep var.”

TEMELİ SEÇİM ÖNCESİ ATILMIŞTI

Keşan Gıda İhtisas OSB’nin temel atma töreni, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden 15 gün önce, 15 Mart 2024 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bakan Kacır, temel atma töreninde; “Bakanlık olarak buraya yeterli yatırımların gelmesi için de elimizden geleni yapacağız. Keşan Gıda OSB hayırlı uğurlu olsun” demişti.

ÇEVRECİ SANAYİ, YERİNİ ATIK SANAYİYE Mİ BIRAKIYOR?

Öte yandan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile dönemin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun, Keşan Gıda İhtisas OSB ile ilgili olarak sık sık vurguladıkları, “çevreci sanayi” söylemi de, karma OSB ile birlikte yerini atık endişesine bıraktı. Kamuoyu Keşan OSB Müteşebbis Heyeti’nden detaylı açıklama bekliyor. 

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