İŞKUR’dan engellilere hibe desteği

Çalışma ve İş Kurumu Keşan Hizmet Merkezi, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumları ile istihdamlarını sağlayacak projelere kurum tarafından karşılıksız hibe desteği verileceğini duyurdu.Erdoğan DEMİR- Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Yazıcı, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verileceğini, özellikle sivil toplum kuruluşları ve işverenler engellilerin işe yerleşmesini veya işe uyumlarını artıracak projeleri hazırlamaları halinde finansal destek verileceğini açıkladı. Yazıcı, söz konusu fonun yönetiminden sorumlu olan Komisyona sunulacak projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere toplamda 90 bin TL’ye kadar hibe desteği verileceğini duyurdu.

Engellilere Yönelik Hibe Desteği Programı kapsamında destek verilecek alanlar ve miktarları şöyle:

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 9.000 TL.)

Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 56.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 70.000 TL.

Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şartı aranırken, engelliler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabilecekler.

Proje başvuruları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak.