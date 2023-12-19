İŞÇİDER'den 'kur korumalı maaş' önerisi

Asgari ücreti belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, asgari ücret zammı mesaisi tüm hızıyla sürerken Bursa’da İşçi Haklarını Koruma Derneği (İŞÇİDER) Başkanı İsmail DORU’dan ‘Kur Korumalı Maaş’ önerisi geldi.BURSA (İGFA) - Hayat pahalılığıyla doğru orantılı olarak Asgari Ücrete dengeli bir zam yapılmadıkça vatandaşın geçim sıkıntısına çare olunamayacağını vurgulayan İŞÇİDER Başkanı İsmail Doru, her yıl asgari ücret için aylarca görüşmeler ve sıkı pazarlıklar yapıldığına işaret etti.

Hayat pahalılığının ortada olduğuna vurgu yapan Doru, "İnsanımız geçinemiyor. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz ücretlerini ödeyemeyen çok sayıda vatandaşımız var. Çocukların eğitim masrafları ve hanelerin mutfak masrafları derken aile bütçesindeki kara delik gün geçtikçe daha da büyüyor. Oysa her bir vatandaşımızın, gelişmiş ülke insanları gibi refah ve huzur içerisinde yaşaması en tabi hakkı. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak zammın vatandaşın geçim sıkıntısını çözebilecek düzeyde olması gerekmektedir. Mevcut düzende bu mümkün gözükmüyor. Bunun için de biz diyoruz ki bu kadar bağırıp çağrışmanıza gerek yok, kur korumalı getirelim asgari ücreti. Her yılın sonunda akademisyenler, Bakanlar, bürokratlar, işçi ve işveren temsilcileri oturup asgari ücreti belirlemek için uğraşıyorlar. Versinler kur korumalı maaşı, zorlanmasınlar” diye konuştu.

“Emekli maaşlarının asgari ücret tabanlı olsun istiyoruz” önerisini hatırlatan İŞÇİDER Başkanı Doru, “Bizler, işçilere ve emeklilere sosyal, sınıfsal, hukuki destek hizmeti veriyoruz. Yardımcı olup danışmanlık yapıyoruz” dedi.