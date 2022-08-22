İş gücü girdi endeksleri açıklandı... İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı

TÜİK; İşgücü Girdi Endeksleri'ne ilişkin Nisan-Haziran 2022 dönemine ait II. Çeyrek verileri açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in İşgücü Girdi Endeksleri'nde alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 4,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 artarken, endeks sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 74,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı.

ÇEYREKLİK ARTIŞLAR...

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdam endeksi yüzde 1,7, çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,1, brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 12,4 arttığı kaydedildi.