İş Geliştirme ve Ticaret Ajansı'na yeni iş birliği

Üreten Türkiye'nin İş Geliştirme ve Uluslararası Ticaret Platformu; global arenada girişimcilik ve ihracatçı iş birliği odağı ile güçleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Üreten Türkiye'nin İş Geliştirme ve Uluslararası Ticaret Platformu, Türkiye'nin global arenada ekonomik gücünü destekleyen ve iş dünyasını küresel pazarda daha etkili bir şekilde yenilikçi yaklaşımı ve ayrıştırıcı girişimcilik özelliği iş birliği ve geliştirme lansmanlarına odaklanıyor.

YouCo Company ve Bo.Vuh iş birliği ile ivme kazanan İş Geliştirme ve Ticaret Ajansı, ülke genelinde önemli projelere imza atarak global arenada ortak girişim fikri ile ihracat, yatırım, Ar-Ge ve Ür-ge ve inovasyon alanında öne çıkmayı hedefliyor.

İş Geliştirme ve Ticaret Ajansı iş birliği sayesinde, kapsamlı ihracat projelerini hayata geçirerek, sektör performansı ve markaları aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Bu platform, yeni ve farkındalık yaratmayı hedefleyen girişim fikirlerini desteklemeyi, iş modeli dizaynı geliştirmeyi ve iş ortaklarını global satın alma projelerinde destekliyor.

Global arena ihracat girişimlerinde, marka değeri, ürün kalitesi, yatırım gücü ve inovasyonun önemli rol aldığının altını çizen YouCo Company'nin kurucuları Emel Ercan ve Aysu Çalışlar, Bo.Vuh'un kurucusu Banu Örencik’in geçmişe dayalı ihracat birikim ve tecrübeleri ile Üreten Türkiye'nin İş Geliştirme ve Uluslararası Ticaret Platformu çatısı altında etkileyici bir birliktelik kurdular. Kurulan bu önemli oluşumda; Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Balkan ülkelerindeki ihracatçı girişimcilere yönelik kalıcı değerler oluşturmayı, çözüm üretmeyi ve dönüşen ticarette liderlik yapmayı hedeflerini belirttiler. İhracatçı birliği lansmanları ve iş geliştirme politikalarıyla, Türkiye iş dünyasının uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi hedeflediklerini aktardılar.