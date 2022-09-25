İş dünyasına yatırım çağrısında bulundu

İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara çağrıda bulundu. Erdoğan, enflasyonda tek hane hedefini yineledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu.

Yatırımcılara çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle yatırıma davet etti.

Türkiye’nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda pek çok saldırıyla, tuzakla, oyunla da mücadele ettiklerini anlatan Erdoğan, "Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. Önceleri uluslararası finans mekanizmaları üzerinden sinsice yürütülen saldırılar 2018 Ağustos’undan itibaren açık bir meydan okumaya dönüşmüştür. Türk ekonomisini bu çalkantılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Bu tablo karşısında aslında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik" dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye’nin gündeminden pek çok olumsuz başlığı nasıl çıkartmışsak enflasyonu da mazide bir hatıra hâline dönüştüreceğiz. Tabii bunun öncelikli şartı ülkedeki istikrar ve güven ikliminin korunmasıdır. Bu bakımdan 2023 kritik bir yıldır" dedi.

https://youtu.be/zLxArvxrJb4

2023’ü hem büyük projeleri hayata geçirerek hem küresel gelişmelerin önüne getirdiği fırsatları değerlendirerek, hem de seçimleri başarıyla Cumhur İttifakı olarak tamamlayarak kazasız belasız atlatacaklarını belirten Erdoğan, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da geride bırakacakları 2023’ün tarihe, Türkiye'nin dünya siyaseti ve ekonomisinin en üst liginin ön sıralarına doğru ilerleyişimizin dönüm noktası olarak geçeğine inandığını söyledi.

ÇALIŞANLARA ÖDENEN YEMEK BEDELİ

Vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamında eklenecek.İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Enflasyonda tek hane hedefini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin 2. etabının seçimlerin ardından başlatacağını açıkladı.

