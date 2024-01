İş dünyası yatırım fırsatlarını Bursa’da değerlendirdi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ve İntegral Yatırım öncülüğünde düzenlenen ‘Ekonomi ve Finans Buluşmaları;’nda yatırımda yeni alternatifler değerlendirilirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve fırsatlar ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Son bir yılda 50’ye yakın kentimizde, iş dünyası ve sanayicilerimizle bir araya geldik. Ekonomik zorluklara rağmen büyük bir yatırım iştahına şahit olduk. Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesinde en önemli engelin de ekonomideki belirsiz atmosfer ve finansmana erişim olduğunu gözlemledik.” açıklamasını yaparken; İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ise “Bugün içinde bulunduğumuz makroekonomik konjonktürde riskleri tanımlamak ve yönetebilmek her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Finansal okur yazarlığı artırmak, yatırımcılar için alternatif kanallar geliştirmek adına yaptığımız çalışmaların yeni bakış açıları kazandırmasını umuyoruz.” dedi.

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile birlikte Bursa’da yeni bir “Ekonomi ve Finans Buluşmaları”na imza attı. Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi başlığıyla düzenlenen etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinliğe Bursa iş dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Organizasyonda yatırımcılar için risk yönetiminde son dönemde öne çıkan başlıklar, gelecek dönemde iş dünyası için yatırım süreçlerindeki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi.

ÇOKLU KRİZLER ÇAĞINDA HEPİMİZE BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Finansman kaynaklarına erişim zorluğunun son iki yılın en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini belirten Ramazan Kaya, “Dünyada resesyon riskiyle dış talepte daralmaya ve ekonomimizde yaşadığımız yapısal sorunlara rağmen sanayicilerimiz ve iş dünyamızla rekabetçiliğimizi korumak için büyük bir uğraş veriyoruz. Son bir yılda 50’ye yakın kentimizde, iş dünyası ve sanayicilerimizle bir araya geldik. Ekonomik zorluklara rağmen büyük bir yatırım iştahına şahit olduk. Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesinde en önemli engelin de ekonomideki belirsiz atmosfer ve finansmana erişim olduğunu gözlemledik. Bu durumu Finansmana Erişim Anketimizin 3. Çeyrek Sonuçları’nda da görüyoruz. Her 10 işletmeden 7’si, finansmana erişimin genel olarak zorlaştığını söylerken, yalnızca 3’ü geçmiş döneme göre değişmediğini belirtiyor. Faiz artışlarıyla kredilere erişimde bir rahatlama yaşansa da kredi limit artışı yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayanların oranı yüzde 21’den yüzde 28’e çıkmış görünüyor. Her firmanın ikliminin ekonomi, yakıtının ise finansman olduğu çoklu krizler çağında, üretim-yatırım ve istihdam gemisini sağ salim limana ulaştırmak için kamu başta hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinç ile Anadolu’nun her yanında iş dünyasına yol rehberliği yaptığımız Ekonomi ve Finans Buluşmaları ile paylaşımlarımızı artırarak istişare mekanizmasına katkı vermeye çalışıyoruz.” dedi.

RİSKLERİ TANIMLAMAK VE YÖNETEBİLMEK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ise finansal okur yazarlığı artırmak, yatırımcılar için alternatif kanallar geliştirmek adına yapılan çalışmaların yeni bakış açıları kazandırmasını umduklarını belirterek, “Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olarak, uzun yıllardır bireysel ve kurumsal yatırımcıların doğru alternatifleri seçebilmesi ve yatırımcıların hem yerel hem de uluslararası anlamda mevcut riskleri yönetebilmesi adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz makroekonomik konjonktürde riskleri tanımlamak ve yönetebilmek her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. İnanıyorum ki bu etkinlikte öğreneceklerimizle ve birbirimize aktaracaklarımızla riskler karşısında doğru konumlanabilmek çok daha kolaylaşacak.” değerlendirmesini yaptı.

AKADEMİSYENLER VE İŞ DÜNYASI ALTERNATİF YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ

Etkinlik kapsamında ayrıca “Risk Yönetimi Paneli” ve “Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli” düzenlendi. Risk yönetiminde bugünü değerlendiren ve gelecek süreçteki beklentilerini paylaşan panelistler İntegral Yatırım Araştırıma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik, Smart Güneş Teknolojileri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Anka Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Kurucusu ve Mega Metal Yönetim Kurulu Üyesi Meliha Seyhan ve Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Soner Türküm oldu. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlker Savuran ve Ata Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz ise “Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli”nin katılımcıları arasında yer aldı.