İş dünyası 'küresel resesyon' bekliyor!

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, belirsizliklerin hakim olduğu dünyamızda iş liderlerine yol haritalarını çizmek için oldukça faydalı bilgiler sunan 2022 yılı “Üst Düzey Yönetici Risk Anketi” sonuçlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Aon'un belirsizliklerle dolu bu yeni çağda iş dünyası liderlerinin nelere hazırlandıklarını, hangi konularda kendilerine güvendiklerini ortaya koyan Üst Düzey Yönetici Risk Anketi'nin 2022 yılı sonuçlarına göre küresel iş dünyasındaki her 10 liderden 8'i önümüzdeki yıl içinde bir resesyon beklerken neredeyse yarısı bunun çok yüksek bir ihtimal olduğuna inanıyor.

2021 yılının en önemli iki riski olan siber saldırılar ve gelecekteki küresel salgınlar bu yıl listede dördüncü ve sekizinci sıraya geriledi. 2022 yılında iş dünyası liderleri için en büyük endişe kaynakları ise yüksek maliyetler/enflasyon ve finansal kriz oldu. İklim değişikliği riski ise 2020 yılından bu yana ilk kez ilk 10'a girdi.

“Belirsizlik Döneminde Daha İyi Kararlar Almak” ana teması altında hazırlanan araştırma Eylül 2022'de ABD, AB ve Birleşik Krallık'taki C-seviye liderler ve kıdemli yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti. Anketteki sorulara en az 500 çalışanı olan şirketlerden 800 kişi yanıt verdi. İş liderlerinin ekonomik görünüm, öne çıkan riskler, risk iştahı, değişen şartlar ve karar verme süreçleri hakkındaki beklentilerinin paylaşıldığı araştırmada risklere hazırlıklı şirketlerin ve kendine güvenen liderlerin özelliklerine de yer verildi.

Aon Türkiye Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay hazırladıkları araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Modern dünyamız giderek daha fazla değişken ve belirsiz dönemlerden geçiyor. İş liderleri de her gün hem bilinen tehditleri hem de öngörülemeyen riskleri yönetmek zorunda kalıyor. COVID-19 salgını da sadece risklere yön vermekle kalmadı, aynı zamanda iş liderlerinin ortaya çıkan risklere hazırlanma şeklini de temelden değiştirdi. Aon'un Üst Düzey Yönetici Risk Anketi, belirsizliklerle dolu bu yeni çağda iş liderlerinin nelere hazırlandıklarını, hangi konularda kendilerine güvendiklerini ortaya çıkarıyor.” dedi.

İŞ DÜNYASI RESESYON BEKLİYOR

Anket sonuçlarına göre küresel iş liderlerinin çoğunluğu (yüzde 79) önümüzdeki yıl içinde bir resesyon beklerken yüzde 43'ü bunun çok yüksek bir ihtimal olduğuna inanıyor. Buna karşın liderlerin sadece üçte biri (yüzde 35) kendilerini ekonomik gerilemeye karşı çok hazırlıklı, yüzde 47'si biraz hazırlıklı hissediyor. Çok az hazırlıklı hissedenlerin veya hiç hazırlıklı hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 18.

ÖNE ÇIKAN RİSKLER

2022 yılında iş liderleri için en büyük endişe kaynaklarına bakıldığında geçen yıl 10. sırada yer alan enflasyon bu yıl ilk sıraya yükseldi.

Yüksek maliyetler/enflasyon (yüzde 43) ve finansal kriz (yüzde 42), bu yıl için en büyük endişe kaynakları. Üçüncü sırada ise yüzde 42 ile enerji arzı riski yer alıyor. Geçen yılın ilk iki riski olan siber saldırılar ve gelecekteki bir küresel salgın, bu yıl sırasıyla 4. ve 8. sıraya geriledi. 2021 yılında 16. sırada bulunan şirketin fikri mülkiyetinin değerlendirilmesi/korunması riski (yüzde 35) bu yıl yedi sıra yükselerek 9. sıraya yükseldi. 2020 yılında 16. sırada yer alan iklim değişikliği ise geçen yıl 12. sıraya kadar yükselmesinin ardından bu yıl yüzde 34 ile ilk 10'a girdi.