Son Dakika

İş dünyası 'küresel resesyon' bekliyor!

EKONOMİ 01.02.2023, 10:04
İş dünyası 'küresel resesyon' bekliyor!

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, belirsizliklerin hakim olduğu dünyamızda iş liderlerine yol haritalarını çizmek için oldukça faydalı bilgiler sunan 2022 yılı “Üst Düzey Yönetici Risk Anketi” sonuçlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Aon'un belirsizliklerle dolu bu yeni çağda iş dünyası liderlerinin nelere hazırlandıklarını, hangi konularda kendilerine güvendiklerini ortaya koyan Üst Düzey Yönetici Risk Anketi'nin 2022 yılı sonuçlarına göre küresel iş dünyasındaki her 10 liderden 8'i önümüzdeki yıl içinde bir resesyon beklerken neredeyse yarısı bunun çok yüksek bir ihtimal olduğuna inanıyor.

2021 yılının en önemli iki riski olan siber saldırılar ve gelecekteki küresel salgınlar bu yıl listede dördüncü ve sekizinci sıraya geriledi. 2022 yılında iş dünyası liderleri için en büyük endişe kaynakları ise yüksek maliyetler/enflasyon ve finansal kriz oldu. İklim değişikliği riski ise 2020 yılından bu yana ilk kez ilk 10'a girdi.

“Belirsizlik Döneminde Daha İyi Kararlar Almak” ana teması altında hazırlanan araştırma Eylül 2022'de ABD, AB ve Birleşik Krallık'taki C-seviye liderler ve kıdemli yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti. Anketteki sorulara en az 500 çalışanı olan şirketlerden 800 kişi yanıt verdi. İş liderlerinin ekonomik görünüm, öne çıkan riskler, risk iştahı, değişen şartlar ve karar verme süreçleri hakkındaki beklentilerinin paylaşıldığı araştırmada risklere hazırlıklı şirketlerin ve kendine güvenen liderlerin özelliklerine de yer verildi.  

Aon Türkiye Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay hazırladıkları araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Modern dünyamız giderek daha fazla değişken ve belirsiz dönemlerden geçiyor. İş liderleri de her gün hem bilinen tehditleri hem de öngörülemeyen riskleri yönetmek zorunda kalıyor. COVID-19 salgını da sadece risklere yön vermekle kalmadı, aynı zamanda iş liderlerinin ortaya çıkan risklere hazırlanma şeklini de temelden değiştirdi. Aon'un Üst Düzey Yönetici Risk Anketi, belirsizliklerle dolu bu yeni çağda iş liderlerinin nelere hazırlandıklarını, hangi konularda kendilerine güvendiklerini ortaya çıkarıyor.” dedi.

İŞ DÜNYASI RESESYON BEKLİYOR

Anket sonuçlarına göre küresel iş liderlerinin çoğunluğu (yüzde 79) önümüzdeki yıl içinde bir resesyon beklerken yüzde 43'ü bunun çok yüksek bir ihtimal olduğuna inanıyor. Buna karşın liderlerin sadece üçte biri (yüzde 35) kendilerini ekonomik gerilemeye karşı çok hazırlıklı, yüzde 47'si biraz hazırlıklı hissediyor. Çok az hazırlıklı hissedenlerin veya hiç hazırlıklı hissetmeyenlerin oranı ise yüzde 18.  

ÖNE ÇIKAN RİSKLER

2022 yılında iş liderleri için en büyük endişe kaynaklarına bakıldığında geçen yıl 10. sırada yer alan enflasyon bu yıl ilk sıraya yükseldi.

Yüksek maliyetler/enflasyon (yüzde 43) ve finansal kriz (yüzde 42), bu yıl için en büyük endişe kaynakları. Üçüncü sırada ise yüzde 42 ile enerji arzı riski yer alıyor. Geçen yılın ilk iki riski olan siber saldırılar ve gelecekteki bir küresel salgın, bu yıl sırasıyla 4. ve 8. sıraya geriledi. 2021 yılında 16. sırada bulunan şirketin fikri mülkiyetinin değerlendirilmesi/korunması riski (yüzde 35) bu yıl yedi sıra yükselerek 9. sıraya yükseldi. 2020 yılında 16. sırada yer alan iklim değişikliği ise geçen yıl 12. sıraya kadar yükselmesinin ardından bu yıl yüzde 34 ile ilk 10'a girdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6