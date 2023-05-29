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İş dünyası gündemin ekonomi olmasını istiyor

EKONOMİ 29.05.2023, 12:30
İş dünyası gündemin ekonomi olmasını istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ülke gündeminin ana başlıklarından olan ekonomiye çevrildi. Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Bursa iş dünyası temsilcileri, seçimlerin ardından ivedilikle ekonomi gündeminin ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Seçimlerin ardından ortadan kalkan belirsizlikle birlikte ülke ekonomisinin yeniden ivme kazanması için önerilerini sıralayan Bursa iş dünyası temsilcileri, gerekli adımların atılması ve iş dünyasının da destekleri ile Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirtti.

 Erdinç Acar – Artvinli Sanayici İş Adamları Yönetici ve Serbest Meslek Mensupları Derneği (ARSİYAD) YK Başkanı

Seçimler bitti. Bundan sonra tabii ki işe ve çalışmaya ihtiyacımız var. Önceliğimiz kesinlikle ekonomi olmalı. Çünkü gün sonunda herkesin evine ekmek götürmesi gerekiyor. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle yapmalıyız.

 Fatih Şakir – Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) YK Başkanı

İş dünyasının en büyük beklentisi istikrarın sağlanması. Seçimlerin tamamlanması ile belirsizlik ortadan kalkacak, herkes işine bakacaktır. Türkiye’nin önü açık diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte geleceğimize doğru güçlü adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz.

 Ömer Yıldız – Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) YK Başkanı

Geçtiğimiz hafta sonunda tamamlanan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonrasında reel sektörün beklentisi ekonominin ilk gündem konusu olarak ele alınması ve gerekli adımların atılmasıdır. İhracatın önünü açacak, piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır. Döviz kurlarında ikili fiyatların ortadan kalkması üreticilerin ve ticaret erbaplarının elini güçlendirecektir.

 Murat Kaya – Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) YK Başkanı

Seçimlerin hemen ardından ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası bankalar vasıtasıyla kredi ve finansmana ulaşmakta zorlanıyor. İlk önce ekonomik istikrarın sağlanması için adımlar atılmalı ve iş dünyasının yaşadığı zorluklara el atılarak önü açılmalı. Doğru gündemlerle bugünleri hep birlikte atlatabiliriz.

 Osman Güler – Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) YK Başkanı

Ülke olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile TBMM 28. dönem milletvekilliği seçimlerini tamamladık. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konulara öncelik verilmelidir.

 Şeref Demir – İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) YK Başkanı

Seçim atmosferinin ortadan kalkarak ülkemizin istikrara yeniden kavuşması önemli. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İhtiyaç ve konut kredilerinin ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkması ve iş dünyasının finansmana ulaşımının kolaylaştırılması ile piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum.

 Yalçın Toy – Kayapa OSB YK Başkanı

Türkiye dünyada demokrasi sınavını başarıyla geçti.  Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik kredilere ulaşamama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş olarak düzelmesini beklemekteyiz.

 Erol Gülmez – Nilüfer OSB (NOSAB) YK Başkanı

Seçimler bitti, gerçekten çok zor günler yaşayan Türk ekonomisi herkesin öncelikli konusu olmalı. Artık biz bu ekonomiyi nasıl kurtarırız, para politikasında nasıl bir rahatlama yaratılır diye düşünmemiz lazım. Çünkü bankalar kredi vermiyor, piyasa çok sıkıştı. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz.

 Yavuz Kazangil – Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV Bursa) YK Başkanı

Seçimler geride kaldı, ekonomi istikrar bekliyor. Ekonomi artık herkesin öncelikli konusu oldu. Enflasyon, kur artışları gibi konular uzun vadeli planlarla hareket ederek kontrol altına alınmalı, sıkıntılar giderilmeli.

 Hasan Eker – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı

Seçimlerden dolayı biraz durgunluk oluşmuştu, belirsizlikler söz konusuydu. Artık seçimler geride kaldı. Bu seçim sonucunda herkesin seçilen yönetimi desteklemesi ve ekonomide de bir an önce taşların yerine oturmasıyla iş dünyasının önündeki belirsizlik kaldırılmalı. Üretmeye ve istihdamı devam ettirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni seçilen hükümetimizin desteklenmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor.

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