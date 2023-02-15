İş Bankası'ndan depremzedelere 'borç silme' kararı

İş Bankası, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarının anapara dahil olmak üzere silme kararı alındığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İş Bankası depremde hayatını kaybedenlerin bireysel kredi borcunu silecek

Haberi sosyal medya hesabından üzerinden duyuran banka yaptığı açıklamada, “Bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırladığımız 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli faiz oranıyla kredi imkanı sağlıyoruz” denildi.

Ayrıca deprem bölgesi için AFAD'da 1 milyar lira bağış yaptığını duyuran İş Bankası; AFAD Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği’ne yapılacak bağışların da faizsiz olarak 6 ay taksitlendirileceğini paylaştı.

https://twitter.com/isbankasi/status/1625851127853125635