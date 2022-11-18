Son Dakika

İş adamlarından Büyükkılıç'a ziyaret

EKONOMİ 18.11.2022, 07:12
İş adamlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez ile Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) Başkanı Soner Türküm ve beraberindeki heyetleri makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, ORSİFED Başkanı Soner Türküm ve beraberindeki kalabalık heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç tek tek misafirleri ile tokalaşarak, ‘hoş geldiniz’ dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri’nin iyi bir noktaya doğru gittiğine işaret ederek, “Kayseri ticaretin ve endüstrinin merkezi olarak bilinir. Son süreçte turizm odaklı çalışmalar ile tarım ve hayvancılıkta kendimize yetebilme mantığı içerisindeki biraz da pastırma, sucuğun merkezi olmanın anlayışıyla yapılan gayretli çalışmalar ile kültürel sosyal yönden de şehrimizi ön plana çıkartmak adına yaptığımız çalışmalar ile iyi bir noktaya doğru gidiyoruz” dedi.

“KAYSERİ YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ÇEKEN ŞEHİR”

Kentin sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatta 4 milyar doları Kayseri’mizin inşallah yakaladığını görüyoruz. Anadolu’da cazibe merkezi haline gelen 1,5 milyona yakın nüfusu olan bir şehiriz. Çok şükür kurum ve kuruluşlarımız arasında her zaman bir uyum kültürünü ön plana çıkartırız. Valiliğimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, yerel yönetim, siyasilerimiz Kayseri’mizin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde hep birlikte hareket etmeyi önemseriz. Kayseri yük olan değil, yük çeken, kendi kendine yetme yönünde gayret gösteren bir şehirdir. En önemli tarafı yaptıkları çalışmalar ile kazandıklarını yine insanına harcayan hayırsever anlayışıyla, sağlıkta, eğitimde ya da diğer alanlarda yüz akımız olan çalışmalar ile de her biri bir gurur abidesi olan hemşehrilerimiz var.” 

Kayseri’nin spor şehri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayak Merkezi’miz profesyonel kayakçılar açısından takdire şayan olarak nitelendirilir. 19 mekanik tesis var, 30’a yakın kayak pistimiz var. 130 kilometre de pist uzunluğu var” diye konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iş dünyası ile bir araya geldiklerini vurgulayarak, “700 üyemiz var, dış ticaretinin yüzde 83’ünü bizim üyelerimiz yapıyor. Buraya geliş nedenimiz de TÜSİAD’ın geçen sene 50’nci yılı nedeniyle geleceğe inşa raporumuzu iş dünyasıyla, sivil toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Sendikalara gidiyoruz, Türkiye’nin artık daha gelişmiş, daha müreffeh, daha özgür olması için insana, bilime, Ar-Ge’ye, inovasyona, kurumlara yatırım yapması gerektiğinin özeti bu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden ORSİFED Başkanı Soner Türküm de 10 iş dünyası derneğinin konfederasyonlarına bağlı olduğunu belirterek, TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapıp, her iki kurumun bilgi birikimini bölgeye taşımaya gayret gösterdiklerini ifade etti. 

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye genelinde 302 dernek bulunduğunun altını çizerek, ülkenin kalkınması için Türkiye’nin her yerinde olduklarını söyledi.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4