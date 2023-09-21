IRF 2024'te Türkiye'de düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 yılda bir yapılan ve 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi öncesi Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile biraraya geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK)nin de üyesi olduğu Cenevre Merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Dünya Kongresinin 15-17 Ekim 2024 tarihinde İstanbulda düzenlenecek olması nedeniyle (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile biraraya geldi.
Türkiye'de daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiyede daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Karayolu sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek IRF 2024 kongresini de inşallah başarıyla düzenleyeceğiz. Bugün düzenlenen ASECAP Days 2023te kongre öncesi esasında bu anlamda bir fikir verecektir. Önümüzde 1 yıla yakın bir süre var. En iyi şekilde hazırlanarak güzel bir kongre süreci yaşayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene Bakanlığımızın ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbulda gerçekleşecek olan 2024 IRF Dünya Kongresine herkesi davet ediyorum diye konuştu.
IRF Başkanı Anouar Benazzouz ise, Türkiye ile ortak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 2024 kongremizin de başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bizim güvenimiz tam. İstanbul deklarasyonuyla güçlü bir ses elde ettikten sonra COP 27- 28 ve 29da da sesimiz ve mesajımız bir olacak. Özellikle altyapı ve ulaşım konularında çok güçlü mesajlar vereceğimize inanıyorum dedi.
Görüşmede ayrıca Fasta meydana gelen depremin ulaşım hatlarına verdiği zararlar ele alındı. Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından IRF Başkanı Benazzouza plaket takdim etti.
Beş kıtadaki mevcudiyeti ile sürdürülebilir hareketlilik sağlayan yolların ve yol ağlarının geliştirilmesini, daha güvenli daha çevreci daha sürdürülebilir karayolu taşımacılığı ve mobiliteyi teşvik etmeyi amaçlayan IRFnin 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kongresi, yaklaşık yetmiş yıldır, büyüme ve gelişmeyi sağlayan unsurlar olarak karayollarını ve mobilite sektörlerinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirmektedir.