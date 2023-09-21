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IRF 2024'te Türkiye'de düzenlenecek

EKONOMİ 21.09.2023, 11:21
IRF 2024'te Türkiye'de düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 yılda bir yapılan ve 2024 yılında Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi öncesi Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile biraraya geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK)nin de üyesi olduğu Cenevre Merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Dünya Kongresinin 15-17 Ekim 2024 tarihinde İstanbulda düzenlenecek olması nedeniyle (IRF) Başkanı Anouar Benazzouz ile biraraya geldi.

Türkiye'de daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiyede daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Karayolu sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek IRF 2024 kongresini de inşallah başarıyla düzenleyeceğiz. Bugün düzenlenen ASECAP Days 2023te kongre öncesi esasında bu anlamda bir fikir verecektir. Önümüzde 1 yıla yakın bir süre var. En iyi şekilde hazırlanarak güzel bir kongre süreci yaşayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene Bakanlığımızın ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbulda gerçekleşecek olan 2024 IRF Dünya Kongresine herkesi davet ediyorum diye konuştu.
 
IRF Başkanı Anouar Benazzouz ise, Türkiye ile ortak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 2024 kongremizin de başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bizim güvenimiz tam. İstanbul deklarasyonuyla güçlü bir ses elde ettikten sonra COP 27- 28 ve 29da da sesimiz ve mesajımız bir olacak. Özellikle altyapı ve ulaşım konularında çok güçlü mesajlar vereceğimize inanıyorum dedi.

Görüşmede ayrıca Fasta meydana gelen depremin ulaşım hatlarına verdiği zararlar ele alındı. Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından IRF Başkanı Benazzouza plaket takdim etti.
 
Beş kıtadaki mevcudiyeti ile sürdürülebilir hareketlilik sağlayan yolların ve yol ağlarının geliştirilmesini, daha güvenli daha çevreci daha sürdürülebilir karayolu taşımacılığı ve mobiliteyi teşvik etmeyi amaçlayan IRFnin 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kongresi, yaklaşık yetmiş yıldır, büyüme ve gelişmeyi sağlayan unsurlar olarak karayollarını ve mobilite sektörlerinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirmektedir.

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