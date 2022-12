İran'dan 60 kişilik alım heyeti Türkiye’nin süs bitkisi için geliyor

2023 yılı Şubat ayında bini aşkın doğrudan satın almacıya ev sahipliği yapacak olan The Flower and Plant Show 2023’e, İran’dan Tarım Bakanlığı yetkililerinin de olduğu 60 kişilik bir de alım heyeti geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa standartlarında kaliteli ürün yetiştiren Türkiye Süs Bitkileri Sektörü, uygun iklim ve coğrafi koşulları, fiyat avantajı, ihtiyaca göre sözleşmeli üretim yapabilme gücü ve lojistik üstünlüğüyle dünya ticaretinden her geçen yıl daha fazla pay alıyor.

2020’de yurt dışına 106 milyon dolarlık satış gerçekleştiren, 2021 ihracatı 150 milyon dolara yaklaşan sektör, 2022’yi ise 175 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye’deki üreticilerin, 42 milyar doları bulan dünya süs bitkileri ticaretinden daha fazla pay alması için çalıştıklarını söyleyen Tarsus Türkiye Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 12.’sini düzenleyecekleri The Flower and Plant Show’a yurt dışından bini aşkın doğrudan satın almacı getirerek, sektör ihracatına milyonlarca dolarlık katkı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Başlattığımız yurt dışı satın almacı programı kapsamında, başta sektörün en önemli ithalatçı ülkeleri olan Almanya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte İtalya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine odaklandık. Ayrıca fuarımıza İran’dan aralarında Tarım Bakanlığı yetkililerinin de olduğu 60 kişilik bir alım heyeti de geliyor” diyen Aytemur, The Flower and Plant Show 2023’e katılan üreticilerin, farklı coğrafyalardaki alternatif hedef pazarlarla doğrudan ticaret yapabileceklerini söyledi.