Irak'tan Türk firmalarına iş birliği çağrısı

Irak’taki çalışmalarına devam eden USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetimi, son olarak Irak Sanayi Odaları Federasyon Başkanı Adil O.ussein ve yönetimi ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Irak Sanayi Odaları Federasyonu ile görüşen Uluslararası Sanayiler ve İş insanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, “Çok verimli bir görüşme oldu. Türk firmalarının Irak’taki etkinliğini arttırmak üzerine, onların da istekli olduklarını gördük” dedi.

Görüşmede , Türkiye’den farklı sektörlerde hizmet veren firmaların temsilcisi iş insanları da yer aldı.

Heyetlerin birbirlerine karşılıklı plaket takdim ettiği toplantıda, Federasyon Başkanı O.ussein, Türk şirketlerinin Irak’taki iş fırsatlarından yararlanmasını istedi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren USİAD Genel Başkanı Kılıç, Türk firmalarının Irak’taki etkinliğini arttırmak üzerine, onların da çok istekli olduklarını gördüklerini belirterek, "İlerleyen süreçte ikili ilişkilerimiz daha da kuvvetlenerek devam edecek ve Türkiye’nin Irak ile olan ticari ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca toplantıda bir anlaşmaya da varılarak, özel sanayi sektörüne yönelik sanayi projelerinin geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve kurulmasına hizmet etmek üzere Irak Sanayi Odaları federasyonu üyelerine, hızlı vize verilmesi ve işgücü piyasasına uzmanlık ve insan gücü istihdamı sağlanması amacıyla, USİAD tarafından Nasıriye Valiliğine ve Nasıriye Sanayi Şehri içindeki organize sanayi bölgesi ziyaret edileceğini kaydetti.