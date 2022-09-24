İpsala Ovası'nda çeltik hasadı başladı

Türkiye pirincinin büyük bir bölümünün karşılandığı İpsala ovasında Yunanistan sınırına sıfır noktasında bulunana ölü saha mevkiinde çeltik hasadına başlandı.Erdoğan Demir/Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsalalı çeltik üreticisi Hasan Yavaş’ı, çeltik hasadının yapıldığı tarlada ziyaret ederek harman sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ”Yunanistan’ın sıfır noktası olan İpsala ilçemizdeyiz. Yanı başımızda Meriç nehri var. Şu anda biçerdöver ustamız Murat Bey ile birlikte çeltik hasadı yapıyoruz. Türkiye’de üretilen çeltiğin %25’i,İpsala’da üretilmektedir. Pirincimiz kalitelidir. Baldo pirinçtir. Hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.

Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, Emniyet Müdür Vekili Sinan Turhan, Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve KHGB Müdürü Ersin Kanar ile birlikte çeltik hasadının yapıldı Yunanistan sınırındaki sıfır noktasına gelen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, burada biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı.