İpsala Karma OSB temel atma töreni gerçekleşti

Edirne İpsala Karma OSB Temel Atma töreni İpsala’da düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Valimiz Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Edirne İŞl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Ataklı, Onur Yılmaz, Aylin Alabak, Mustafa Anbarcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Aksal, Akalın ve konuklar hayırlı uğurlu olması temennisi ile İpsala Karma OSB’nin temel atma töreni için sembolik kurdelayı kesti ve temeli attı.

Projenin 90 gün içerisinde teslim edilerek, burada yer alan işletmelerin faaliyetlerine başlamaları bekleniyor.