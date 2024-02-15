İpsala Karma OSB tanıtım toplantısı yapıldı

İpsala Karma OSB tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’da gerçekleşen toplantıya İstanbul Sanayi Odası’ndan yetkililer de katıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru, Keşan Ticaeret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanı Aydın Meriç, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri Haktan Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Baltacı, Sanayi Şubesi Müdürü Murat Çağlayan, kurum ve kuruluş yetkilerinin katılımları ile İpsala Karma OSB Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında İpsala Karma OSB’mizin parsel alanları, altyapısı, ulaşım kolaylığı, jeopolitik konumu, istihdam olanakları ve tedarik imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Keşan TSO olarak bölgemizin marka bilinirliliğini arttıracak çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.