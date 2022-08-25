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İnşaat sektörüne güven arttı

EKONOMİ 25.08.2022, 12:38
İnşaat sektörüne güven arttı

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri açıklandı. Güven endeksi inşaat sektöründe bir önceki aya göre Ağustos'ta yüzde 1,5 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin güven endekslerini açıkladı.

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımlayan TÜİK'in verilerine göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven düşerken, inşaat sektöründe yükselişe geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos tablosuna şöyle yansıdı:

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