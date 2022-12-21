Son Dakika

İnşaat sektörü zor süreçte

EKONOMİ 21.12.2022, 13:45
İnşaat sektörü zor süreçte

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri yönetim kurulu üyesi İlhan Budak inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ASKON Kayseri yönetim kurulu üyesi İlhan Budak, “2021 yılı ve 2022 yılı inşaat sektörünün yavaşladığı bir dönem haline oldu. Bunu açıklayacak olursak üretim maliyetlerinin ve arsa pay oranlarının yukarı yönde ilerlemesi buna sebep olmuştur.  Bu dönemde konut almak isteyen kişilerin kredilere ulaşması ve ödemesi zor bir hal almıştır. 2023’te bu durum devam etmemeli. Bu hali ile devam ederse 2021 yılı ve 2022 yılında yavaşlayan sektör duraklama veya yavaşlama sürecinde devam edebilir. Üreten ve imal eden sektör, maliyet yönünde zor bir süreçten geçiyor.  Maliyetlerin yukarı yönde ilerlemeye devam etmesi durumunda metrekare maliyetlerinin yüksek seviyelere gelmesi hem üreten hem de alıcılar yönünde zor olacaktır. Bunun temel nedeni inşaatta kullanılan malzeme kalemlerinin sayısının çok fazla olmasıdır. İnşaat sektörünün yavaşlaması bu malzemeleri üreten kişiler için de zor bir dönem içerisine girilmesine sebep olabilir. İnşaat sektörünü sadece müteahhit üzerinden düşünmemek gerekir. Çok geniş bir kapsamdan bahsediyoruz.  Bu nedenle bir an önce çözüm bulunması, durma noktasına gelen sektörün canlanması ve ekonomiye katkıda bulunması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

KAMU MÜTEAHHİTLERİ İÇİN DÜZENLEME ELZEMDİR

Son dönemde kamu müteahhitlerinin ciddi sorunlar yaşadığını belirten İlhan Budak, "Kamu ihalesi alınmış, yapılmakta olan işler; maliyet ve fiyatların yukarı yönde ilerlemesi sonucunda bu sektörde iş yapan müteahhitleri çok zor bir durumda bırakmıştır. Artıştan olumsuz etkilenen kamuya iş yapan inşaat müteahhitlerinin haklı taleplerinin karşılanması ve gerekli düzenlemenin yapılmasının elzemdir. Bu durumun düzeltilmemesi hem kamuya hem iş dünyasına zarar verir." açıklamasında bulundu.

PANDEMİ BAHÇELİ EVLERE YÖNELTTİ

Pandemi döneminin getirdiği farklılıklardan bahseden İlhan Budak, “Pandemi döneminde daire alacak kişilerin bir nebzede olsa villa veya bahçeli evlere yöneltti.  Bahçeli evler artarken bina inşaatları da aynı oranda devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin fiyatların azalmasını beklemelerini anlıyoruz ancak arsa payları konusunda arsa sahiplerinde görevler düşmektedir. Bu yerine gelirse daire fiyatları da ucuzlar. Biz kamuya ait sorunları yetkili makamlar ile paylaşıyor ve gerekenlerin yapılması için çaba sarf ediyoruz. Sadece bürokrasiye bakarak çözüm beklenilmesin.  Vatandaşlarında fiyatlar konusunda gerekeni yapmasını istiyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4