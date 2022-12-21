İnşaat sektörü zor süreçte

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri yönetim kurulu üyesi İlhan Budak inşaat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri yönetim kurulu üyesi İlhan Budak, “2021 yılı ve 2022 yılı inşaat sektörünün yavaşladığı bir dönem haline oldu. Bunu açıklayacak olursak üretim maliyetlerinin ve arsa pay oranlarının yukarı yönde ilerlemesi buna sebep olmuştur. Bu dönemde konut almak isteyen kişilerin kredilere ulaşması ve ödemesi zor bir hal almıştır. 2023’te bu durum devam etmemeli. Bu hali ile devam ederse 2021 yılı ve 2022 yılında yavaşlayan sektör duraklama veya yavaşlama sürecinde devam edebilir. Üreten ve imal eden sektör, maliyet yönünde zor bir süreçten geçiyor. Maliyetlerin yukarı yönde ilerlemeye devam etmesi durumunda metrekare maliyetlerinin yüksek seviyelere gelmesi hem üreten hem de alıcılar yönünde zor olacaktır. Bunun temel nedeni inşaatta kullanılan malzeme kalemlerinin sayısının çok fazla olmasıdır. İnşaat sektörünün yavaşlaması bu malzemeleri üreten kişiler için de zor bir dönem içerisine girilmesine sebep olabilir. İnşaat sektörünü sadece müteahhit üzerinden düşünmemek gerekir. Çok geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Bu nedenle bir an önce çözüm bulunması, durma noktasına gelen sektörün canlanması ve ekonomiye katkıda bulunması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

KAMU MÜTEAHHİTLERİ İÇİN DÜZENLEME ELZEMDİR

Son dönemde kamu müteahhitlerinin ciddi sorunlar yaşadığını belirten İlhan Budak, "Kamu ihalesi alınmış, yapılmakta olan işler; maliyet ve fiyatların yukarı yönde ilerlemesi sonucunda bu sektörde iş yapan müteahhitleri çok zor bir durumda bırakmıştır. Artıştan olumsuz etkilenen kamuya iş yapan inşaat müteahhitlerinin haklı taleplerinin karşılanması ve gerekli düzenlemenin yapılmasının elzemdir. Bu durumun düzeltilmemesi hem kamuya hem iş dünyasına zarar verir." açıklamasında bulundu.

PANDEMİ BAHÇELİ EVLERE YÖNELTTİ

Pandemi döneminin getirdiği farklılıklardan bahseden İlhan Budak, “Pandemi döneminde daire alacak kişilerin bir nebzede olsa villa veya bahçeli evlere yöneltti. Bahçeli evler artarken bina inşaatları da aynı oranda devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin fiyatların azalmasını beklemelerini anlıyoruz ancak arsa payları konusunda arsa sahiplerinde görevler düşmektedir. Bu yerine gelirse daire fiyatları da ucuzlar. Biz kamuya ait sorunları yetkili makamlar ile paylaşıyor ve gerekenlerin yapılması için çaba sarf ediyoruz. Sadece bürokrasiye bakarak çözüm beklenilmesin. Vatandaşlarında fiyatlar konusunda gerekeni yapmasını istiyoruz.” dedi.