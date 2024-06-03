İnşaat sektörü değişim rüzgarıyla büyüyecek

İnşaat sektörü, teknoloji ve malzeme bilimi alanındaki yeniliklerle sürekli olarak evrilen ve kendini yeniden tanımlayan bir endüstri olarak öne çıkıyor.İSTANBUL (İGFA)- İnşaat sektörü değişim rüzgarını arkasına alarak büyümeyi hedefledi.

İleri teknolojiye yatırım yapmanın ve yenilikçi yapı malzemelerini benimsemenin inşaat sektörünün gelecekteki başarısı için kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, sektörün tüm paydaşlarının bu dönüşüm sürecinde aktif rol alması gerektiğini söyledi. Yenilikçi inşaat teknolojileri sektörü daha verimli, sürdürülebilir ve ekonomik hale getirirken, aynı zamanda daha güvenli ve estetik yapılar inşa edilmesine de olanak tanıdığını ifade eden Özdemir, "Artık şantiyelerde konvansiyonel çözümlere ek olarak inovatif çözümleri daha sık görüyoruz. Bu yenilikçi teknolojiler ile Türk inşaat sektörü gelişmeye devam ederken global arenada daha rekabetçi konuma ulaşmamıza katkı sağlıyor" dedi.

Yapılarda enerjinin verimli kullanılması dünyanın sürdürülebilir geleceği için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Özdemir, "Çünkü enerji verimliliğine yönelik çözümler inşaat sektörünün enflasyon ve maliyet artışlarıyla mücadelesine güç kazandırırken, dünyanın sürdürülebilir geleceğini de destekliyor. Biz de Siltaş Yapı olarak tüm projelerimizde çevresel etkiyi en aza indirmeye ve enerji maliyetlerini azaltmaya odaklanıyoruz. Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkında olarak her zaman bu doğrultuda hareket ediyoruz. Örneğin binalarda enerji tüketimini büyük ölçüde azaltan akıllı bina teknolojileriyle enerji tüketimini optimize ediyoruz. Şirket olarak inşaat sektöründe öncü adımlar atmaya ve hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sürdürülebilir geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.