İnşaat sektörü ağırlığını yurt dışına verecek

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2023 yılı büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, işçilik olmak üzere, yüksek girdi maliyetleri sektörü için sınırlayıcı olsa da deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sektörünün büyüme anlamında itici güç olmaya devam ettiğini kaydetti.

İstihdam edecek ara eleman sıkıntısı, ayrıca fiyat farkı ve tasfiye ihtiyacı gibi sıkıntılar halen çözüm beklediğiğni vurgulayan Eren, "Sektör olarak 2023 yılında olağanüstü şartlara bağlı olarak önemli bir büyüme yakalanmış olsa da 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmamasıyla yurt içi büyümenin 2023 yılı kadar olmayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 2024 yılında sektörümüzün rotasının ağırlıklı biçimde yurt dışı projeler olacağını düşünmekteyiz” dedi.

Sektör olarak 2023 yılında olağanüstü şartlara bağlı olarak önemli bir büyüme yakalanmış olsa da 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmamasıyla yurt içi büyümenin 2023 yılı kadar olmayacağı öngörüldüğünü ifade eden Eren, "Bu nedenle 2024 yılında sektörümüzün rotasının ağırlıklı biçimde yurt dışı projeler olacağını düşünmekteyiz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz için en büyük potansiyeli taşıyan hedef ülke olarak da Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Irak, önümüzdeki süreçte Kalkınma Yolu projesi; ayrıca ülkede gerçekleştirilmesi planlanan enerji, sağlık, konut, okul, hastane gibi projelerle diğer bir hedef ülkemizdir" diye konuştu.