İnşaat sektörü 2023'ten umutlu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)'nin her ay merakla beklenen gelişmeleri gösteren 'Hazır Beton Endeksi'nin raporu yayımlandı. Tüm endekslerin yılı eşik değerin üzerinde tamamladığını gösteren rapor, özellikle Faaliyet Endeksi’ndeki ciddi yükselişi ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2022 Aralık Ayı Raporu’nu açıkladı.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’na göre, tüm endekslerin 2022 yılını eşik değerin üzerinde tamamladığını gösterdi.

Özellikle Faaliyet Endeksi’nde ciddi bir yükseliş göze çarparken, Güven Endeksi’nin kritik değerin hemen üzerinde ve pozitif tarafta yer aldığı, Beklenti Endeksi'nin ise 2022 yılında ilk kez eşik değeri aştığı tespit edildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, söz konusu pozitif hareketin arkasında, hava şartlarının mevsim normallerinin dışında geçmesinin etkisi olduğunu ifade etti. Başkan Işık, Güven Endeksi’ndeki yükselişin son dönemde açıklanan destek paketleri ve yeni projeler sonrasında inşaat sektörünün hareketleneceğine dair inancın göstergesi olduğunu söyledi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ HALEN GERÇEK POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYAMAMAKTADIR"

Ekonomi ve inşaat sektöründeki verileri değerlendiren Yavuz Işık, Türkiye ekonomisinin 9 çeyrektir pozitif büyüme gösterdiğini belirterek, "İnşaat sektörü ise bu 9 çeyreğin 6’sında küçülmüştür. Türkiye ekonomisi içerisinde en fazla daralan inşaat sektörünün, yılın son çeyreğine de küçülme ile girdiği görülmektedir. İnşaatın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 14’lük daralma oranı son dönemlerdeki en yüksek gerilemeye işaret etmektedir. İnşaat sektörü halen gerçek potansiyelini ortaya koyamamaktadır. Kasım ayı itibarıyla ipotekli konut satışlarındaki yüzde 57’yi bulan azalma, konut sektöründe finansmana erişimin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Bakanlıklarımızın farklı finansman modellerini hayata geçirmeleri ile birlikte bu sorunun azalacağı ve inşaat sektörünün tırmanışa geçeceği düşünülmektedir" diye konuştu.