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İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte artışta

EKONOMİ 05.12.2023, 18:11
İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte artışta

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Kasım 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2023’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,2 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4’lük artış gösteren üretim, son çeyrekte de yüzde 13,5’lik bir yükseliş kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Kasım 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre inşaat sektörü, uzun süren bir daralma döneminden sonra 2023 yılında yeniden büyüme gösterdi.

İnşaat sektöründe görülen büyümenin dengeli ve kalıcı olması halinde, inşaat malzemesi sanayisinin de istikrarlı ve büyüyen bir iç pazara yeniden kavuşabileceğine vurgu yapıldı.

Dolayısıyla inşaat sektöründeki büyümenin inşaat malzemesi sanayi üretimini de olumlu etkilediğine dikkat çekildi.

Seçim sonrası belirsizliklerin azalmasının ve deprem bölgesi inşaat faaliyetlerinin sektörü olumlu desteklediğine dikkat çekilen raporda, inşaat sektörünün ise yılı yüzde 6’lık büyümeyle kapatacağına vurgu yapıldı.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ KASIM AYINDA 2,4 PUAN YÜKSELDİ

Sektör paydaşları tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen rapora göre, mevcut inşaat işleri seviyesi kasım ayında bir önceki aya göre 2,4 puan yükseldi. Seçimler sonrası maliyetler ve fiyatlar tarafında yeni dengeler oluştuğu belirtildi. Yılın son aylarında mevcut işler seviyesi deprem bölgesindeki faaliyetlere, yerel seçimler öncesi kentsel dönüşüm işlerine ve mevsimselliğe bağlı olarak hareketlendi.Sektörde, yaz aylarındaki dalgalanmanın ardından yeni inşaat siparişleri seviyesi ekim ve kasım aylarında yükseldi. Bu çerçevede yeni alınan siparişler endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,4 arttı.

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