İnşaat malzemesi sanayi üretimi ilk yarıda yüzde 1,4 büyüdü

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2023 sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Ağustos 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Haziran 2023’te geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 5,7 geriledi. Bu gerilemede çalışma gün sayısının azalması etkili oldu.

Haziran ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 18’inde düşerken, 4’ünde ise yükseldi.

Haziran ayındaki gerilemeye rağmen yılın ilk yarısındaki toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Rapora göre 2023’ün Haziran ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalırken söz konusu gerilemede, Haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalması en önemli etken olarak öne çıktı.

Haziran ayındaki üretim düşüşüne rağmen yılın ilk 6 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk 6 aylık üretiminin yüzde 1,4 üzerinde gerçekleşti.