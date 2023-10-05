İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı... Yeni konut satışları geriledi

Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Eylül 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Temmuz 2023’te geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 29,8 artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Eylül 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023’ün Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 arttı. Temmuz ayındaki çalışma gün sayısının geçen yılın aynı dönemine yüksek olması, üretim artışının en önemli nedeni olarak öne çıktı.

Temmuz ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 19’unda (yüzde 86,34) yükselirken, 3’ünde (yüzde 13,66) ise geriledi. Mevcut işler seviyesi de yaz aylarındaki dalgalanmaların bitmesiyle birlikte eylül ayında bir önceki aya göre 2,3 puanlık bir artış kaydetti.

YENİ KONUT SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13,8 GERİLEDİ

Sektör paydaşları tarafından yakından takip edilen raporda,2023 Ağustos ayında toplam 35 bin 310 adet yeni konut satışının gerçekleştirildiğine değinildi. Bu rakam, yılın en yüksek aylık yeni konut satışı olarak kayıtlara geçti. Ancak yeni konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi. Yılın ilk sekiz ayında ilk el konut satışları, 238 bin 109 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azaldı.

Raporda, 2024-2026 yılı Orta Vadeli Programı’nın eylül ayında açıklandığına değinildi.

Program yapısal reformları 10 başlık altında toplandı. Yapısal reform alanlarından biri de afet ve risk yönetimi oldu. Afet ve risk yönetimi altında özellikle deprem afeti yaşanan bölgelerdeki imar faaliyetleri ile başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri öne çıktı. Afet ve risk yönetimi başlığı altındaki reformların yapılabilmesi için de bir Kentsel Dönüşüm Kanunu çıkarılması ve bir Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya Bakanlığı kurulması hedefi olduğuna dikkat çekildi.