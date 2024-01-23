İnşaat malzemesi sanayi 2023'ü artışla kapattı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Aralık 2023 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre 0,11 puanlık artışla 71,35 puana yükseldiİSTANBUL (İGFA) -Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre Bileşik Endeks, zorlu koşullar içinde 2023 yılını bir önceki yılın yüzde 2,6 üzerinde kapattı.

Böylece endeks, aralık ayında sınırlı ölçüde yükselerek yılı artış eğilimi içinde bitirdi.

Uzun süre sonra Türkiye ekonomisine olan güven ve beklentilerde de bir iyileşme görüldü.

Aralık 2023’te bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 7,7 üzerinde gerçekleşen Faaliyet Endeksi, bir önceki aya göre ise 0,2 puanlık artışla 145,5 puana çıktı. Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,01 puanlık düşüşle 32,95 puan seviyesine gerileyerek kırılgan kalmaya devam etti.

Beklenti Endeksi ise aralık ayında bir önceki aya oranla 0,3’lük artışla yılı 57,6 puanla bitirdi