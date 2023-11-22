Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, eylül ayındaki düşüşün ardından ekim ayında da 0,40 puanlık gerilemeyle 71,30 puana indi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre, seçimler sonrası iki aylık süreçte toparlanma gösteren, eylül ayında sınırlı ölçüde gerileyen endeks, ekim ayında da düşüşünü sürdürdü.

İnşaat Malzemesi Faaliyet Endeksi 145 puan barajını aştı

4 aydır üst üste büyüme gösteren Faaliyet Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 1,4’lük artışla 145,6 puana çıkarken, Güven Endeksi ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,43’lük düşüşle 32,95 puana geriledi.

GÜVEN ENDEKSİ KIRILGAN KALMAYA DEVAM EDİYOR

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; ekim ayında faaliyetlerdeki artışa rağmen Güven Endeksi sınırlı düşüşünü sürdürdü. Güven seviyesi ekim ayında bir önceki aya göre 0,43 puan azalarak 32,95 puana indi. Böylece Güven Endeksi kırılgan ve zayıf kalmaya devam etti. Raporda, politika uygulamalarının inşaat sektörü ile inşaat malzemesi sanayi üzerindeki olası sınırlayıcı etkilerinin öngörülmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Rapora göre Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi çok sınırlı ölçüde geriledi. Yurt içi pazarlarda güven sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven deuzun bir aranın ardından ekim ayında geriledi. Mevsimsellik etkisinin sonlara doğru yaklaştığına işaretedilen raporda, bunlara bağlı olarak güvenin önümüzdeki birkaç ay daha zayıf ve kırılgan kalacağı tahmin edildi.