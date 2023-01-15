İnşaat malzemeleri ihracatı Kasım'da  2,57 milyar dolar oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) her ay hazırladığı Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından her ay hazırlanan Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı.

Endekse göre; Eylül ve Ekim aylarında inşaat malzemeleri ihracatında görülen zayıflama kasım ayında da devam etti. İhracat pazarlarındaki küçülmenin kasım ayında belirgin şekilde ortaya çıktığı raporda; değer olarak yılın en düşük ihracatlarından biri gerçekleşirken, yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 34,1 milyar dolara geriledi.

Yapı sektörünün dış ticaretteki nabzını tutan raporda, ihracatın bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 5,8 gerilediği, ihraç edilen ürün miktarının da 4,04 milyon tonla 2022’nin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi. Kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,64 dolar/kg ile yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti.

BİRİM FİYATLAR ARASINDA BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen rapora göre; 2022 yılı kasım ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 yükseliş gösterirken, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 7,6, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 14,9, kimyasal bazlı ürünlerin ise yüzde 1,4 yükseldi.

İhracat, 2022 yılının kasım ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında miktar olarak geçen yılın kasım ayının altında gerçekleşti, 2 alt sektörde ise artış yaşandı. Miktar olarak düşüşlerin gerekçesi ise bir önceki yıl görülen yükselişin baz etkisi olarak gösterildi. 2022 yılı kasım ayında miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 17, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 26,4, metal bazlı ürünlerde 18,7, yalıtım malzemelerinde ise 21,8 olarak gerçekleşti.

2022 yılı kasım ayında 2021 yılı kasım ayına göre 8 alt sektörün 3’ünde ihracat değer olarak yükseldi. İhracat artışları kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 17,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 2,6, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak demir çelik ürünlerinde yüzde 12,2, metal bazlı ürünlerde ise yüzde 12,5 azaldı. Yine değer olarak yalıtım malzemeleri ihracatı kasım ayında bir önceki kasım ayına göre yüzde 17,9’luk bir kayıp yaşadı.