İnşaat maliyetleri arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,98 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı.

TÜİK'in verilerine göre yıllık yüzde 116,98, aylık yüzde 1,98 arttığı kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinin yüzde 129,61, işçilik endeksinin yüzde 83,84 arttığı belirtilen istatistiki verilerde, bina inşaatı maliyetinin de bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 oranında arttığının altı çizildi.

İstatisiklerde, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 130,51, aylık yüzde 1,10 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos ayında tablolara şöyle yansıdı: