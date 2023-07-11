İnşaat maliyet endeksinde artış!

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi'ne göre endeks 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi (İME)'ni açıkladı.

Yıllık yüzde 47,95 artış gösteren İME'de bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2023

Bu arada bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 49,97, aylık yüzde 0,77 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.