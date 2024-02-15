İnşaat faaliyetlerindeki yavaşlama sürüyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi'nde yılın ilk ayı raporuna göre, Kasım ayında başlayan Faaliyet Endeksi’ndeki yavaşlama negatif tarafta yoluna devam ederken, Aralık ayındaki yukarı yönlü eğilim ocak ayında yine tersine döndüğünü söyledi. Son 3 aydır tüm endeksler eşik değerin altında yer almakla birlikte bunların içinde sadece Faaliyet Endeksi’nin eşik değeri zorladığı görüldüğü kaydedilen raporda, hem beklenti, hem de güven endeksleri Ocak ayında sınırlı bir yükseliş göstermiş olmakla birlikte negatif tarafta kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Geride bırakılan Ocak ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumda olduğuna dikkati çekilen raporda, "En fazla daralma Güven Endeksi’nde, en düşük ise Beklenti Endeksi’nde olmuştur. Her 3 endeks de ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla azalmış hem de eşik değerin altında kalmıştır. Bundan dolayı Hazır Beton Endeksi gerilemiş durumdadır" denildi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2024 yılının ilk çeyreğinde Faaliyet Endeksi’nde ciddi bir yükseliş beklenmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Konut satış rakamlarına göre Türkiye 2023 yılını, 8 yıl öncekine yakın satış rakamları ile kapatmış görünmektedir. Yıllık 1 milyon 289 binlik konut satış rakamını 2015 yılında aşan Türkiye, geride bıraktığımız yıl 1 milyon 225 binde kalmıştır. Toplam satışlarda görülen ,5’lik daralma ipotekli satışlarda %36’yı geçmiş durumdadır. Hem ilk el hem de ikinci el satışlarda ortaya çıkan bu daralmada kuşkusuz en büyük pay tüketici tarafında finansmana erişimde yaşanan sorundur. 2024 yılının ikinci yarısından itibaren beklenen faiz indirimlerine paralel olarak bankacılık kesiminin konut kredilerine erişimi rahatlatması sonrasında sektörde canlılık meydana geleceği öngörülmektedir.” diye konuştu.