Son Dakika

İnşaat faaliyetleri yavaşladı

EKONOMİ 20.01.2024, 17:44
İnşaat faaliyetleri yavaşladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren 'Hazır Beton Endeksi' 2023 Aralık Ayı Raporu'nu açıkladı. En fazla daralma beklentide, en düşük ise Güven Endeksi’nde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergesi olan Hazır Beton Endeksi'nde son veriler yayımlandı.

6 aydır pozitif tarafta yer alan Faaliyet Endeksi Kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiş, Aralık ayında ise toparlanma gösterse de eşik değerin üstüne çıkamamıştı.

6 aylık yükseliş periyodundan sonra kasım ve aralık aylarında süreç tersine dönmüş görünmektedir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksleri aralık ayında negatif tarafta yer aldı.Faaliyete kıyasla Beklenti ve Güven Endekslerinde Aralık'taki değişim oldukça sınırlı kalırken, bu kapsamda 2024'ün Ocak ayında faaliyette ciddi bir yükseliş beklenmediği kaydedildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, konut satışlarında Türkiye 2023 yılını, bir önceki yıla kıyasla ciddi bir düşüş ile kapattığını belirterek, "Kasım ayındaki yüzde 20 oranındaki düşüş, yılın bütününde yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte özellikle ipotekli yani banka finansmanıyla yapılan satışlardaki %33 oranındaki azalmanın büyük etkisi görünmektedir. 2023 yılının neredeyse genelinde tüm kredi türlerinde yaşanan erişim sorunu konut satışlarını geriletmiştir. Aynı zamanda yıllık bazda %67 ile enflasyona paralel bir artış sergileyen inşaat maliyetlerinin de konuta olan talebi aşağı çektiği yadsınamaz bir gerçektir.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 20 25
12. Alanyaspor 21 25
13. Ankaragücü 20 24
14. Karagümrük 21 21
15. Hatayspor 21 21
16. Samsunspor 20 21
17. Gaziantep FK 20 21
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Ahlatçı Çorum FK 19 33
4. Kocaelispor 18 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 18 32
7. Bandırmaspor 19 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Boluspor 19 26
10. Ümraniye 18 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Manisa FK 18 22
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 21 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Las Palmas 21 31
8. Real Betis 20 31
9. Valencia 20 29
10. Getafe 19 26
11. Deportivo Alaves 21 23
12. Rayo Vallecano 20 23
13. Osasuna 19 22
14. Villarreal 21 22
15. Mallorca 21 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6