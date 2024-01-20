İnşaat faaliyetleri yavaşladı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren 'Hazır Beton Endeksi' 2023 Aralık Ayı Raporu'nu açıkladı. En fazla daralma beklentide, en düşük ise Güven Endeksi’nde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergesi olan Hazır Beton Endeksi'nde son veriler yayımlandı.

6 aydır pozitif tarafta yer alan Faaliyet Endeksi Kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiş, Aralık ayında ise toparlanma gösterse de eşik değerin üstüne çıkamamıştı.

6 aylık yükseliş periyodundan sonra kasım ve aralık aylarında süreç tersine dönmüş görünmektedir. Hem Beklenti hem de Güven Endeksleri aralık ayında negatif tarafta yer aldı.Faaliyete kıyasla Beklenti ve Güven Endekslerinde Aralık'taki değişim oldukça sınırlı kalırken, bu kapsamda 2024'ün Ocak ayında faaliyette ciddi bir yükseliş beklenmediği kaydedildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, konut satışlarında Türkiye 2023 yılını, bir önceki yıla kıyasla ciddi bir düşüş ile kapattığını belirterek, "Kasım ayındaki yüzde 20 oranındaki düşüş, yılın bütününde yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte özellikle ipotekli yani banka finansmanıyla yapılan satışlardaki %33 oranındaki azalmanın büyük etkisi görünmektedir. 2023 yılının neredeyse genelinde tüm kredi türlerinde yaşanan erişim sorunu konut satışlarını geriletmiştir. Aynı zamanda yıllık bazda %67 ile enflasyona paralel bir artış sergileyen inşaat maliyetlerinin de konuta olan talebi aşağı çektiği yadsınamaz bir gerçektir.” diye konuştu.