İnovasyon ve tasarımın kalbi Bursa’da atacak

Katma değerli ihracat için inovasyon ve tasarım kültürünü oluşturmayı amaçlayan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), TechXtile Platformu kapsamında iki projesi için geri sayıma geçti.BURSA (İGFA) -TechXtile İnovasyon Ligi için başvuruları başlatan UTİB, bu program ile sektördeki teknolojik yenilikleri ve değişimleri mercek altına alırken, şirketlerin inovasyon odaklı gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye ihracatının kalkınmasını destekleyen TechXtile İnovasyon Ligi’nin başvuruları 28 Ocak’ta bitecek.

TechXtile Start-Up Challenge ise yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması hedefiyle bu yıl beşinci kez düzenlenecek. İki farklı kategoride gerçekleşecek etkinlik için ön elemeler tamamlandı. TechXtile Start-Up Challenge’ın fikir aşamasındaki girişimleri kapsayan (Level-Up) kategorisinde ön elemeyi 20 proje geçerken, Fikir aşamasını geçerek ticarileşmiş girişimler (Scale-Up) kategorisinde ise 10 proje ön elemeyi geçmeyi başardı.

TechXtile Start Up Challenge ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde girişimcilik ekosistemini oluşturmak ve girişimcileri sektöre kazandırmak istediklerinin altını çizen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki tek tekno-girişim programını gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. En büyük arzumuz girişimcilerimiz ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak, artan rekabet ve sürekli yenilenen piyasa koşullarında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine öncülük etmek. Böylece uygulanabilir, ölçülebilir, dış ticaret fazlası ve cari fazla oluşumunu destekleyen fikirleri sektörün sorunlarına çözüm getiren teknolojilerle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. TechXtile Start-Up Challenge’a katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, finalistlerimize sonraki aşamada başarılar diliyoruz” dedi.

TechXtile Start-Up Challenge’ın Level-Up kategorisinde ön elemeyi geçen 20 proje

1. Savaş Sahasında Güvenlik: Kanamayı Tespit Eden Akıllı Kumaşlarla İleri Teknoloji Savunma 2. 3dress-Up: Engelsiz Mağaza 3. Bitki Bazlı, Antibakteriyel Ve Fotokatalitik Etkili Polimer Nanokompozitlerle Nano-Kumaş Üretimi 4. Ecoshıeldpro (Çevre Dostu Koruyucu Giysi Tasarımı) ; Kurşun İçerikli Koruyucu Giyselere Alternatif : Medpro Shield & Ecoguard Wear Kurşun İçerikli Koruyucu Tabakalara Alternatif: Radiance Weave & Quantumguard Fabric 5. Electrodr - Emf Koruyucu Tekstil 6. Healthy Race - Smart Textile Ecg 7. Hemodiyaliz Makinelerinde Kanın Filtrasyonu İçin Kullanılan Filtre Geliştirilmesi 8. Kaplama Yöntemi İle Elektromanyetik Koruyucu Tekstillerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi 9. Kolay Çözünebilir Ve Yenilenebilir Özelliğe Sahip Mikroalg Tabanlı Kompozit Biyo-Plastik Ambalaj Hammaddesi Üretimi 10. Leatver 11. M-Based 12. Meryomela 13. Pilotlara Yönelik İç Giysi Tasarımı 14. Red Tag - Co2 Salınımı-Su Tüketimi Bilgi Etiketi Ve Mobil Uygulama 15. Tekstil Atıklarından Nanoselüloz Üretilerek Biyofilm Üretimi. 16. Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi 17. Textıd 18. Textil Derz Bandı 19. Üniforma Marketi 20. Wapp

TechXtile Start-Up Challenge’ın Scale-Up kategorisinde ön elemeyi geçen 10 proje

1. Eleektrospinning Cihazı Üretimi 2. Evrim Vrb - Beyanname Veri Birleştirme Ve Dahilde İşlem Belge Takibi 3. Harcy 4. Iceberg 5. Kitosan Esaslı Bileşimler İle Fonksiyonelleştirilmiş Tekstil Yüzeyleri 6. Maske Nefes Alabilirlik Ölçüm Cihazı 7. Tekstil Sektörü Bazlı Lazer İşaretleme Cihazı + Entegrasyon Yazılımı 8. Urth 9. Waste To Rainbow 10. Yıkanabilir Regl Külodu (LUUFS)