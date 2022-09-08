İngiltere'de sıfır kilometre araçlar yeniden yükselişte

İngiltere’de sıfır kilometre araç satışları Ağustos ayında yüzde 1,2 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Bayileri Birliği (SMMT) tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanan sektör verilerine göre, sıfır kilometre otomobil satışları beş aylık bir düşüş eğiliminin ardından Ağustos ayında ilk kez tekrar yükselişe geçerek yıllık bazda yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

Sektörde satışlar açısından yılın en cansız aylarından birisi olarak kabul edilmesine karşın, Ağustos ayında 68 bin 858 adet yeni araç satışı gerçekleştiği bildirildi. 2021 yılının aynı ayında satılan yeni araç sayısı ise 68 bin 33 adet olmuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre pandemi sonrasında toparlanma çabaları devam eden İngiltere otomotiv sanayisi, artan enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve tedarik zincirlerinde yaşanan problemlerin ağır baskısı altında faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Konuşmasında bu konuya ağırlık veren SMMT Başkanı Mike Hawes, yeni atanan Başbakan'a sektöre acilen destek vermesi konusunda ricada bulundu.

Otomobil pazarının İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle daralmaya başladığı uyarısını yapan Hawes, yarı iletken yonga tedarikinde yaşanan küresel boyuttaki sıkıntının da bir diğer açıdan sektör üzerinde yaratmakta olduğu baskıya dikkat çekti.

Hawes ayrıca İngiltere’de yeni otomobil pazarının yıl içinde en canlı olduğu dönemin Eylül ayı olduğunu hatırlatarak, sektör performansı açısından önümüzdeki ayın gerçek bir barometre niteliğinde olacağını söyledi.