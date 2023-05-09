İnegöl Mobilya Fuarı yoğun ilgi gördü

Mobilyanın Başkenti İnegöl’de bu yıl 48.’si düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı sona erdi. Fuarda yılın mobilya trendleri belirlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçsinde bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Fuarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle sona erdi.

Markalar, katılımdan memnun olduklarını dile getirirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla açılan fuarda yılın mobilya trendleri de belirlendi.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, İnegöl'ün Türkiye mobilya sanayisinin lokomotif ilçesi olduğunu belirterek, sektör olarak 2023 yılında 10 milyar dolarlık bir ihracat hedeflediklerini söyledi.

"Geçtiğimiz yıl yüzde 90’lık bir artışla mobilya ihracatında en yüksek artışa imza atan ülke Katar oldu" diyen Balcı, "Katar’a 150,6 milyonluk mobilya ihracatı gerçekleşti. 2023 yılında da bu ivmeyi artırarak Katar’la ilişkilerimizi sürdürmek tüm mobilya sektörü için çok önemli. İhracatta diğer öne çıkan ülkeler ise Suudi Arabistan ve Rusya oldu. Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin artması ve Rusya’nın Avrupa ülkeleri ile yaşadığı sıkıntılar Türk mobilyası için çok verimli bir pazar oluşturdu. İnegöl Mobilya Fuarı sayesinde bu ülkelerle hem ticaret hem de sosyal ilişkilerimizi pekiştirdik. 2023 hedefimize ulaşma yolunda bu ülkelerin önemli bir yeri olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Balcı, Türkiye ekonomisinin gücü olan mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve seslerini uluslararası arenada duyurmak amacıyla yola çıktıklarını bir kez daha vurguladı.