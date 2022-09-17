Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de, bal hasadı başladı. Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimi yapılan İnegöl’de bu yıl 25 bin kovandan 300 ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de, bal hasadı başladı. Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimi yapılan İnegöl’de bu yıl 25 bin kovandan 300 ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.

Bereketli topraklarının yanı sıra endemik bitki örtüsü noktasında da zengin bir floraya sahip olan İnegöl’de 2022 yılı bal hasadı başladı. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bal Hocaköy Mahallesinde aynı zamanda Bursa Arıcılar Birliği Yöneticisi olan İnegöllü bal üreticisi Zeynullah Soylu’nun kovanlarında hasat gerçekleştirdi.

BAL ÜRETİMİNDE ARTIŞ VAR

Son yıllarda iklime bağlı olaylar, arı ölümleri ve benzeri sebeplerden dolayı azalan bal rekoltesinde, bu yıl artış yaşandığı ifade edildi. Pandemi sürecinde doğanın kendini yenilediğini ifade eden arıcılar, bu durum bal üretimini de doğrudan etkilediğini ve verim anlamında eski yıllara dönüldüğü dile getirildi.

HEDEF 300 TON

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hocaköy Mahallesinde kovanlardan bal hasadı yaparak sezonun hayırlı olması temennisinde bulundular. Başkan Alper Taban, “İnegöl’de çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimi yapılıyor. Hali hazırda İnegöl genelinde 25 bin dolayında arı kovanımız mevcut. 2022 yılının bal hasadını üreticimizle birlikte başlatmak istedik. Şehrimizde bal üretimi noktasında bu yıl altın dönemi yaşıyoruz. Çok şükür ki bal hasat dönemi bu yıl arıcılarımızın yüzünü güldürdü. Üreticilerimizin beklentisi bu yıl İnegöl’ümüzde 250-300 ton arası dolayında rekolte. Ben bu vesileyle tüm arıcılarımıza, üreticilerimize bal hasadının bereketli olmasını diliyorum” dedi.