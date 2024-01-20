İMSİAD üyelerine gayrimenkul yatırım fonları anlatıldı

İMSİAD üyelerine Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Av. Cengiz Aydemir’in konuşmacı olarak katıldığı programda ‘Gayrimenkul yatırım fonları’ anlatıldı.Bursa (İGFA) - İnşaat Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), üyelerine yönelik farklı konularda eğitim programlarını sürdürüyor.

Son olarak Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Av. Cengiz Aydemir’in konuşmacı olarak katıldığı programla İMSİAD üyelerine ‘Gayrimenkul yatırım fonları’ konusu anlatıldı.

Dernek merkezinde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, dünya genelinde yaşanan resesyonla birlikte Türkiye’de de birçok sektör ile birlikte inşaat sektöründe de durgunluk yaşandığını belirtti.

Şeref Demir, tecrübeli ve örnek projelere imza atan Bursa’daki inşaat sektörü temsilcilerini tek çatı altında toplayan İMSİAD ailesi olarak sektörde yaşanan daralmaya karşı fikir ve işbirlikleri içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

6 Şubat ve sonrasında yaşanan felaketlerin deprem gerçeğini acı bir şekilde tekrar hatırlattığını belirten Şeref Demir, “Önümüzdeki dönemde olası depremlerin özellikle Marmara Bölgesi’nde tekrar gündeme gelmesi, ülke genelindeki riskli bina stoğumuz ve şehirlerimizde artan nüfusu göz önüne aldığımızda, sorumluluklarımızın ne kadar arttığını görüyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla elimizi taşın altına koyuyor ve çalışmaya üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ BÜYÜK AVANTAJLARI VAR”

Programda İMSİAD üyelerine gayrimenkul yatırım fonları imkanlarını anlatan Sistem Global Danışmanlık Kurucu Ortağı Av. Cengiz Aydemir de sunumunda, nakde ulaşım zorluğuna karşı üretim ve ticaretin sürdürülebilmesi için kurulacak fon şirketlerinin iyi bir alternatif olacağını söyledi.

Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan gayrimenkul yatırım fonlarından özellikle sürdürülebilir üretim yapan ya da tarihi yapıların restorasyonu için çalışan birçok firmanın yararlanarak başarılı işlere imza attıklarını ifade eden Cengiz Aydemir, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkulün menkulleştirilmesi bakımından büyük avantajlarının bulunduğunu anlattı. Firma sahiplerine finansal alternatifleri araştırıp, gayrimenkul yatırım fonları kurmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Cengiz Aydemir, gayrimenkul yatırım fonlarının yaşanan resesyona karşı üretimi ve ticareti destekleyen ciddi bir alternatif kaynak olacağını belirtti.