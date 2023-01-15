IMF Başkanı'ndan dikkat çeken uyarı!

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisine yönelik uyarısına neden olarak ABD, AB ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı hedef gösterdi.

Capital Dergisi'nin aktardığı habere göre, ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü söyledi.

ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlatan Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı.

"Çin bu yıl daha da yavaşlayacak" diyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da "vahim" olduğunu ifade ederek, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.