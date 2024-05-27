İmalatta kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nda Mayıs ayı verilerini açıkladı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 777 iş yeri tarafından Mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.