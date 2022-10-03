İmalatta daralma sürüyor!

İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,9 oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Eylül 2022 sonuçları açıklandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen İSO İmalat PMI, Ağustos ayında 47,4 iken Eylül'de 46,9'a gerileyerek yavaşlamanın üçüncü çeyrek sonunda daha belirgin hale geldiğine işaret etti.

Kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar, eylül ayında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu.

DÜŞÜŞ EN SERT TEKSTİLDE...

Türkiye Sektörel PMI raporuna göre de eylülde takip edilen 10 sektörün tamamı yeni siparişlerde yavaşlama kaydetti.

Düşüşün en sert yaşandığı sektör tekstil olurken, en ılımlı ivme kaybı gıda üreticilerinde gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri neredeyse tüm sektörlerde yavaşlarken, sadece kara ve deniz taşıtlarında yatay seyir gözlendi. Yeni siparişlerdeki zayıflık, çoğu sektörün üretimini azaltmasına yol açtı. 10 sektörün 5'i istihdamını artırdı, girdi maliyetleri enflasyonu ise yeniden genel bir artış kaydetti.

Enflasyonun Ağustos ayına göre hız kestiği tek sektör kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri oldu.

Bu arada girdi alımlarındaki genel düşüşe bağlı olarak 10 sektörün tamamında girdi stokları azaldı.

Satın alımlardaki en keskin düşüş, firmaların yeni siparişlerdeki zayıflamaya uyum sağladığı tekstil sektöründe kaydedildi. Tedarikçilerin teslimat süreleri eylül ayında uzamaya devam ederken en belirgin gecikmeler kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gözlendi.