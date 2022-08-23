İlk kabuklu fındıklar Samsun'dan alındı... Fındığın randımanı 54 kg

Toprak Mahsulleri Ofisi Kabuklu Fındık alım dönemi açılışı Samsun’da başladı. Alınan ilk fındığın randımanı 54, fiyatı ise 56,15 TL/kg oldu.SAMSUN (İGFA) - Kabuklu Fındık Alım Dönemi Açılışı Çarşamba Şeker Fabrikasında yapıldı.

Açılışta konuşan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Samsun-Çarşamba’da şeker fabrikaları deposunda ilk defa bu yılın fındık alımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Karadeniz’de fındık üreten illerimizde her yıl 50’nin üzerinde alım noktası açıyoruz. Bu sene de 50 farklı noktada 70’ten fazla ekiple fındık alım işlemine devam edeceğiz. Hasat yeni başladı. Kurutma işleminin ardından önümüzdeki haftalarda bu alımlar daha da yükselecek" diye konuştu.

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü randevu sistemi ile fındık alımına devam edileceğini belirten Genel Müdür Güldal, “Alım kriterlerimizi ilan ettik. Rutubet oranını yüzde 6’dan üretici mağdur olmasın diye bu yıl yüzde 6,5’a kadar yükselttik. Borsa kesintisini TMO olarak biz ödüyoruz. Bu yeni çalışmalarla üreticilerle sağlıklı bir satış dönemi gerçekleştirmeyi umut ediyoruz" dedi.

Güldal, kuruma fındık teslim etmek isteyen üreticilerimizin dikkat etmesi gereken noktalara da değindi.