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İlk fırsatımda 8. dönem başvuruları başladı

EKONOMİ 18.05.2023, 17:40
İlk fırsatımda 8. dönem başvuruları başladı

İşverenlerce az bilinen üniversitelerden yeni mezun gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın yeni dönem başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor.

Bugüne kadar 30 bini aşkın başvuru alan, ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin; iş hayatına özgüvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmalarını hedefliyor.

Program; gençlere, STK’larda ve özel sektörde karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi sunarken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saati aşkın eğitim ve mentorluk imkânları sunuluyor.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye'deki gençlerin akranlarıyla eşit şartlarda istihdama dahil olabilmeleri için elimizi taşın altına koyduklarını belirterek, "Esas Sosyal olarak yaptığımız çalışmaların ve yarattığımız sosyal etkinin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyor, attığımız her adımın yol gösterici olacağına inanıyoruz. Esas Holding olarak gençlerin arkasındayız” dedi.

BAŞVURU DETAYLARI;  

2023 yılında 50 gence daha fırsat verecek olan programa kabul edilen adaylar 1 Eylül 2023 tarihinde işbaşı yapacaklar.

Başvuruları 18 Haziran’a kadar devam edecek Programa başvuracak adayların;

    Herhangi bir devlet üniversitesinden 2022 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması     Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması     Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması bekleniyor.

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