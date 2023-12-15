İletişim Yazılım’a İnovaLİG 2023’te ödül

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden İletişim Yazılım, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove iş birliğiyle düzenlenen İnovaLİG 2023 yarışmasında, İnovasyon Döngüsü kategorisinde 3’üncülük ödülünü almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - İnovaLİG tarafından yapılan İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları ve İnovasyon Sonuçları kategorilerinde yapılan değerlendirmede, İletişim Yazılım İnovasyon Döngüsü kategorisinde gösterdiği üstün performansla sürdürülebilir büyüme ve verimlilik konularındaki taahhüdünü bir kez daha tescil ettiği vurgulandı.

İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir ödül değil, aynı zamanda bizim inovasyonla olan kararlılığımızın, yaratıcılığımızın ve birlikte çalışma azmimizin bir yansıması. Ekibimiz, sadece bu yarışmada değil, her gün şirketimizi daha inovatif ve etkili bir hale getirmek için çalışıyor. Bu başarı, ekibimizdeki herkesin katkısı ve özveriniz sayesinde geldi. Bu değerlendirme, bizim ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Gelecekte birlikte daha büyük ve daha heyecan verici başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Şirketimize bu gururu yaşatan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

İnovasyon alanındaki başarısıyla dikkat çeken İletişim Yazılım, elde ettiği bu prestijli ödülle sektördeki liderliğini bir kez daha pekiştirmiş oldu.