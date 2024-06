İleri teknoloji alt yapısı ve insan kaynağı için önemli atılım

6550 Sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini sürdüren ve Ulusal Araştırma Altyapılarından biri olan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SUNUM) koordinatörlüğünde hazırlanan

Team-NANO projesi, 2023 "Teaming for Excellence" çağrısında başarılı olarak Türkiye AB Çerçeve Programları tarihinde bir Türk kuruluşu koordinatörlüğünde desteklenmeye hak kazanan ilk Teaming projesi oldu. SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar "6 yıl sürecek, mikro-nano fabrikasyon ve esnek elektronik alanlarına odaklanacak proje, ülkemiz ileri teknoloji alt yapısı ve insan kaynağı için önemli bir atılım. SUNUM'un almaya hak kazandığı 9 Milyon Euro'luk bütçe, bugüne kadar Türkiye’den tek bir kuruluşa verilen en yüksek bütçe," dedi.İSTANBUL (İGFA) - SUNUM, ülkemiz tarihinde bugüne kadar AB Komisyonu değerlendirmesiyle tek kuruma verilen en büyük bütçeli proje desteğini almaya hak kazandı. Ufuk 2020’den bu yana devam eden Teaming çağrılarında Türkiye’den bir proje ilk defa fonlanıyor.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Koordinatörlüğünde sunulan “Teaming For Capacity Development And Synergies In Micro-Nanofabrication And Flexible Electronics For Widespread Impact -Team-NANO” başlıklı proje, HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01 (Teaming for Excellence) çağrısı kapsamında 9 Milyon Euro'luk AB bütçesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülecek.

Teaming projeleri aracılığıyla ulusal araştırma merkezlerinin uluslararası düzeyde mükemmeliyet merkezlerine dönüşümüne yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin desteklendiğini belirten SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar "Bu proje sayesinde 6550 Sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini sürdüren ve Ulusal Araştırma Altyapılarından biri olan SUNUM, teknoloji üretiminde ve inovasyonda ülkemizin üst sıralara taşınmasında itici güç olacak," dedi.

Team-NANO, SUNUM'un cihaz altyapısı ve teknik yeteneklerini The University of Southampton (İngiltere) ile Delft University of Technology'nin (Hollanda) iş birliğiyle iyileştirmeyi amaçlıyor. SUNUM, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve yeni nesil esnek elektronik sistemler ve mikro-nanofabrikasyon süreçlerinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.