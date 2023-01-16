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İlber Ortaylı genç iş insanlarına tavsiyede bulundu

EKONOMİ 16.01.2023, 09:48
İlber Ortaylı genç iş insanlarına tavsiyede bulundu

Prof. Dr. İlber Ortaylı “Genç İş İnsanlarına Tavsiyeler” adlı söyleşide TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu. Gazeteci Metin Uca moderatörlüğünde gerçekleşen programda kültür, sanat ve tarih konularında bilgiler veren Ortaylı, genç iş insanlarına hayata dair tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - TÜGİAD Bursa Şubesi, Gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla, “Genç İş İnsanlarına Tavsiyeler” söyleşisi düzenlendi. Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center’de düzenlenen etkinliğe TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker’in yanı sıra mevcut yönetim kurulu ile üyeler ve eşleri katıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kültür, sanat ve tarih konularında tecrübelerini TÜGİAD Bursa üyeleriyle paylaştı.

Genç iş insanlarına hayata dair tavsiyelerde bulunan Ortaylı, “İş insanları, bazı eksikliklere rağmen son dönemde büyük bir atılım gösterdi. Küçük Asya, eski çağlardaki büyük yerine yeniden kavuşmaktadır. Bu coğrafya, etrafımızdaki ülkelerin çoğuna göre sanayi de gelişmekte, yeni sanayiciler çıkmaktadır. Bunun için kendi kıymetinizi, bilmeniz gerekiyor. Devlete sağdık olun, kanunlara sağdık olun. Devletinizi milletinizi sevin. Ama en önemlisi haklarınıza sahip çıkın. Mahkemelere güvenin. Türkiye’de hakimlerin büyük çoğunluğu, iş insanlarının sermayelerine karşı kasıtlı bir karar alamaz. Hiç kimse, TÜGİAD’ın 15 milyar dolarlık ihracat hacmini gözden çıkaramaz. Dünya ülkelerinin yüzde 90’nın bu kadar bütçesi yok. Birçok ülkenin bütçesi TÜGİAD’ın ihracat hacminden daha az. Herkes kendi kıymetini bilsin.” dedi.   

“DÜNYA AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA”

Dünyanın derin bir açlık krizine girdiğine dikkat çeken Ortaylı, “Türkiye’de kömür madeni için kesilen zeytinlikler var. Türkiye’deki kömür rezervleri çok değerli değildir. En fazla mangal yapmaya yarar. Sanayide ya da konut ısıtmalarında kullanılacak bir kömür çıkmaz bizim ülkemizde. Dünya açlık kriziyle karşı karşıya. Ve bu kriz daha da derinleşecek. Nüfus büyüyor ve bu nüfusa bakacak yeterli kaynak yok. O yüzden elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bugün; Amerika, Rusya ve Çin zeytinyağı kullanıyor. Böylesine bir dönemde zeytin ağacı nasıl tahrip edilir? anlamıyorum” diye konuştu.

“BURSA’YA ÜZÜLEREK BAKIYORUM”

Bursa’da ilk olarak 1963 yılında geldiğini ifade eden Ortaylı, “Bursa’da kalırken, Osmanlı’nın ne kadar romantik bide devlet olduğunu fark etmiştim. O dönemde şehrin merkezinde bahçeler vardı. O bahçelerden çıkan şeftaliyi şu an bulamazsın. Ama burası çok güzel, çok medeni bir şehirdir. Bütün eski toprak sınıfları sanayici oldu. Ama sanayi için bu kadar ovaya doğru genişlemenin hiçbir anlamı yok. Hala TOKİ, gökdelenler yapılıyor. Bu çok ayıp bir şey. İlk seyyahlardan, ilk ressamlarımızın eserlerine kadar oluşan bir profil Bursa. Yeşil Bursa’ya böylesine çirkin yapılar yakışmıyor. Eski halini bildiğimin için şu an Bursa’ya üzülerek bakıyorum.” İfadelerini kullandı.   

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Türkiye’deki artan üniversite sayılarına da eleştirilerde bulunan Ortaylı, “Türkiye’de 80’den fazla hukuk fakültesi var. Almanya gibi hukukşinas ülkede bile 40 tane hukuk fakültesi bulunuyor. Bugün Türkiye’de çok fazla hukuk fakültesi mezunu olduğu için hiçbir şey bilmeyen insanlar adliyeye giriyor. İş dünyasının bu konu hakkında ses çıkarması gerekir. Bizim ülkemizde 80 değil 10 hukuk fakültesi zor açılır. “Bu bizim işimiz değil” diye düşünmemek gerek. Bazı alanlarda tepkisel olmaktan çekinilmemeli” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Ahmet Parseker, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Gazeteci Metin Uca’ya Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerinden oluşan ipek tabloyu takdim etti.

TÜGİAD Bursa Şubesi’nin yeni üyelerine rozetleri takılırken, gecenin anısına sponsorlara plaket verildi.

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