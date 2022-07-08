İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi.ANKARA (İGFA) - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden bir Euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

İlgili karar ile eczacı kârlarında da artışa gidildi. Buna göre ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28’e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16’dan yüzde 18’e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12’den yüzde 13'e çıkarıldı.

İlaçlarda depocuların kâr oranları ise değişmedi.

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