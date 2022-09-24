İKMD ilk temsilciliğini İstanbul’da açtı

Türkiye’nin insan kaynakları alanındaki çatı kuruluşu İKMD ilk şubesini İstanbul’da açtı.İSTANNBUL (İGFA) - Kısa sürede 11 ilde genişlemeyi planlayan İKMD’nin Başkanı Mustafa İskifoğlu “insan kaynakları yöneticileri Türkiye’nin hem özel sektörde hem de kamuda maaşları ödüyorlar. Çalışanların tutundurulması, bulundukları şirkette yetkinliklerinin geliştirilmesi ve esenlikle çalışmalarını sağlamak için bir çok sistemi devreye alıyorlar. Şirketlerin iş hedeflerine ulaşmalarında insan kaynakları çalışanlarının çok önemli ve stratejik sorumlulukları var. Bu sorumluluk nedeniyle birbirimizinden öğrenebileceğimiz platformlarımızı da büyütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT’de gerçekleşen lansmana çok sayıda insan kaynakları profesyoneli katıldı. İKMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MAN Türkiye AŞ İK Direktörü Mustafa İskifoğlu lansmanda yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 yıl içinde sanayinin en çok geliştiği 11 ile temsilcilik açacaklarını duyurdu. Bu genişleme hamlesine İstanbul’dan başladıklarını anlatan İskifoğlu, “İnsan kaynakları profesyonelleri olarak sadece çalıştığımız şirketlere değil, Türkiye’nin çalışma hayatına da katkı sağlıyoruz. Örneğin gerek kamuda gerekse özel sektörde son dönemde bozulan ücret dengesini yeniden tesis etme sorumluluğumuz var. Bunun için de çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

GÜNCELLENME İHTİYACI

Çalışma hayatındaki hızlı değişim ve dönüşümün, kurumlar ve çalışanlar üzerinde önemli etkileri olduğunu anlatan İskifoğlu, bu kritik dönemde meslek mensupları olarak bir araya gelmenin önemine inandıklarını söyledi. Pandemi ile birlikte yeni bir çalışma çağının başladığını, iş güvenliği ve sağlığı koşullarının yeniden şekillendiğini ifade eden İskifoğlu, “İş yapış biçiminin değiştiğini ve rekabetin daha da zorlayıcı hale geldiğinin de farkındayız” dedi.

Çalışma hayatının dönüşüm hızında yapılması gereken güncel yasa-yönetmeliklere ve ve yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun da kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan İskifoğlu tüm bu hedefler için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

İKMD İstanbul Temsilcisi ve Borusan Mannesman Genel Müdür Yardımcısı Nihan Alhan da görevi üstlenmekten duyduğu mutluluğu belirterek amaçlarının meslektaşlar arası dayanışma ve sürdürülebilir İK yönetimi olacağını vurguladı.

Lansmana katılan Borusan Grubu İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Nursel Ölmez Ateş de pandemi sonrası gündemlerinde çalışma hayatında esneklik, bağlılık, aidiyet, iş-özel hayat dengesi gibi konuların birarada olduğunu belirterek bunlara gelecek çözümlerin de terzi iş ve tamamen kişiye özel olması gerektiğini söyledi.