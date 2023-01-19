İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi uluslararası basınla paylaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ve 6 aydır süren ön hazırlıklar konusunda uluslararası basın kuruluşlarına bilgi verdiİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan, ortak akılla cumhuriyetin yeni yüzyılının iktisat politikalarını oluşturmayı hedefleyen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlıkları kapsamında yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Toplantıya çok sayıda kuruluşu temsilen yaklaşık 20 gazeteci katıldı.

UZMAN TOPLANTILARI BAŞLIYOR

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan Paydaş Buluşmaları tamamlandı. Paydaş Buluşmaları kapsamında çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf örgütlerinin katıldığı birçok oturum yapıldı.

Her paydaş grubu, sektöründeki sorunları ve ilgili çözüm önerilerini uzun tartışmalar sonucu kapsamlı birer sonuç metni hâline getirdi. Çiftçi, İşçi ve Sanayici-Tüccar-Esnaf Buluşmaları sonucunda hazırlanan deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Paydaş buluşmalarının ardından hazırlanan deklarasyonların kavramsal ve akademik açıdan değerlendirileceği ikinci aşama olan Uzman Toplantıları başladı.

İlk uzman toplantısı ‘Birbirimizden Razıyız’ buluşması 13 Ocak’ta geniş bir katılımla düzenlendi. ‘Doğamıza Dönüyoruz’ toplantısı 20 Ocak’ta, ‘Geçmişimizi Anlıyoruz’ toplantısı 25 Ocak’ta, ‘Geleceği Görüyoruz’ toplantısı ise 4 Şubat’ta yapılacak.

İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ ŞUBAT’TA

Uzman Toplantılarının ardından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi toplanacak ve yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. Kongreye Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacılar katılacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor.