İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ertelendi

İzmir’de 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 10 ilde büyük can kaybına neden olan deprem nedeniyle ertelendi. Kongrenin takvimi ile ilgili değişiklikler ve diğer tüm bilgiler iktisatkongresi.org adresinde önümüzdeki günlerde yayımlanacak.