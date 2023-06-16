İkinci yarıda ekonomiyi iyimser tablo bekliyor

Türkiye İMSAD sektörel ekonomi gündemiyle toplandı. Toplantıda, Türkiye’yi ve dünya ekonomisini yılın ikinci yarısında iyimser bir tablo beklediği ifade edildi.ANKARA (İGFA) - Yapı sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, küresel çapta inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Sektörel Ekonomi Gündemi başlığıyla ikinci kez düzenlenen etkinlikte analizlerini aktaran Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomide rasyonel zemine geri dönüş adımlarıyla öngörülebilirliğin artacağına dikkat çekti.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından ikinci kez düzenlenen “Sektörel Ekonomi Gündemi” toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye ekonomisini etkisi altına alması beklenen faktörlere ışık tutulan toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, inşaat malzemeleri ihracat pazarlarındaki gelişmeler ve ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün yol haritası başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı analizlerini paylaştı.